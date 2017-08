Pub

Equipa alinhou com menos um jogador desde os 36 minutos

O Rangers, orientado pelo português Pedro Caixinha e com Bruno Alves e Fábio Cardoso titulares, perdeu este sábado em casa com o Hibernian, por 3-2, na segunda jornada do campeonato escocês de futebol.

A equipa de Glasgow adiantou-se no marcador aos três minutos, pelo colombiano Álvarez Morelos, mas foi surpreendida pelos visitantes (marcaram Simon Murray, aos 21 minutos, autogolo de James Tavernier, aos 39', e Vykintas Slivka, aos 65').

A jogar com menos um desde os 36 minutos, por expulsão de Ryan Jack, o Rangers reduziu a vantagem aos 81 minutos, mas não evitou a derrota, que o deixa no sexto lugar, com três pontos, menos três do que o quarteto de líderes composto por St Johnstone, Celtic, Hibernian e Aberdeen.