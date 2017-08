Pub

Bruno Alves, Candeias e Cardoso foram titulares e Esmael Gonçalves jogou pelo Hearts

O Rangers, treinado pelo português Pedro Caixinha, empatou este sábado a zero na receção ao Hearts, num encontro da terceira jornada do campeonato escocês de futebol, que contou com quatro jogadores portugueses.

Bruno Alves, Candeias e Cardoso foram titulares e fizeram os 90 minutos na equipa do Rangers, enquanto Esmael Gonçalves foi totalista no Hearts.

Com este empate, o primeiro de Pedro Caixinha na competição, o Rangers passou a somar quatro pontos e ocupa o sexto lugar, em igualdade com o Hearts.