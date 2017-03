Pub

O tenista espanhol derrotou o alemão Kohlschreiber e seguiu para a 4ª eliminatória do Masters de Miami, nos Estados Unidos

O espanhol Rafael Nadal e o japonês Kei Nishikori qualificaram-se este domingo para a quarta eliminatória do Masters 1000 de ténis de Miami, enquanto o canadiano Milos Raonic abandonou a prova devido a problemas físicos.

Na terceira ronda, Nadal, sétimo da hierarquia mundial, impôs-se ao alemão Philipp Kohlschreiber, pelos parciais de 0-6, 6-2 e 6-3.

Apesar da derrota, Kohlschreiber, 31.º do ranking mundial, tornou-se no primeiro tenista a derrotar o espanhol por 6-0, em mais de dois anos.

No final do encontro, o seu 1.000.º no circuito ATP, Rafael Nadal admitiu que "a partida foi muito difícil" e considerou "muito importante ter conseguido 'dar a volta' ao jogo".

"Os tenistas alimentam-se de jogos assim, de sensações positivas, são reviravoltas destas que nos dão mais dinamismo", disse o espanhol, que na próxima ronda vai defrontar o francês Nicolas Mahut.

Num dos jogos mais disputados da ronda, o japonês Kei Nishikori, quarto da classificação mundial e segundo cabeça de série, impôs-se ao espanhol Fernando Verdasco por 7-6 (7-2), 6-7 (5-7) e 6-1.

Sem os dois primeiros do ranking mundial, o britânico Andy Murray e o sérvio Novak Djokovic, ambos ausentes devido a lesões, o torneio, perdeu no domingo o canadiano Milos Raonic, também devido a problemas físicos.

Raonic, quinto da classificação mundial, abandonou o torneio pouco antes do encontro da terceira jornada com o norte-americano Jared Donaldson, por se ter ressentido de problemas físicos, que há cerca de um mês o fizeram renunciar a jogar a final do torneio de Delray Beach.

No quadro feminino, a líder do ranking mundial, a alemã Angelique Kerber venceu a norte-americana Shelby Rogers pelos parciais de 6-4 e 7-5, indo agora defrontar a japonesa Risa Ozaki, 87.ª da hierarquia.

Outra das grandes favoritas à vitória no torneio, a romena Simona Halep, derrotou com facilidade a estónia Anett Kontaveit, por 6-3 e 6-0, preparando-se agora jogar com a australiana Samantha Stosur.