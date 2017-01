Pub

O Vitória de Guimarães, da clube I Liga, confirmou esta terça-feira, no site oficial, a aquisição do ponta de lança Rafael Martins, ex- Levante, da II Liga espanhola: é o substituto de Soares, que saiu para o FC Porto.

O avançado brasileiro, de 27 anos, que, nesta época, marcou um golo em 10 jogos pela equipa da Comunidade Valenciana, vai cumprir a terceira experiência na I Liga portuguesa, depois de, em 2013/14, ter marcado 15 golos em 34 jogos pelo Vitória de Setúbal, e de, em 2015/16, ter marcado 20 golos em 31 jogos pelo Moreirense, por empréstimo dos espanhóis.

Rafael Martins chega ao quinto classificado do campeonato, com 34 pontos, para colmatar a vaga de Soares, confirmado como reforço do FC Porto, na segunda-feira, e, em declarações ao sítio oficial do clube, definiu-se como um "jogador que dá tudo dentro do campo".

"O Vitória é um clube com grande história. Sou lutador e cada partida, para mim, é a última e uma final. Meta de golos não tenho, mas prometo muita dedicação. O Vitória está a fazer grandes jogos e tenho a certeza que, na próxima época, vamos estar nas competições europeias", disse.