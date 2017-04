Pub

Geoffrey Kirui venceu no setor masculino e Edna Kiplagat triunfou na prova feminina em que participava pela primeira vez

Os atletas quenianos fizeram esta segunda-feira o pleno na Maratona de Boston, com Geoffrey Kirui a impor-se no setor masculino e Edna Kiplagat a ganhar entre as mulheres.

Geoffrey Kirui venceu com o tempo de 2:09.37 horas, depois de se ter distanciado nos últimos seis quilómetros do norte-americano Galen Rupp, segundo, a 21 segundos.

O japonês Suguru Osako fechou o pódio, ao chegar 51 segundos depois do queniano.

No setor feminino, a grande vencedora foi Edna Kiplagat. Na sua estreia na Maratona de Boston, a queniana correu em 2:21.52 horas e inscreveu uma nova linha num currículo que conta com vitórias nas maratonas de Londres, Nova Iorque e Los Angeles.

Kiplagat bateu Rose Chelimo, do Bahrein, que foi segunda, a 59 segundos, e a norte-americana Jordan Hasay, que na sua estreia na distância acabou na terceira posição, a 1.08 minutos.