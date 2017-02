Pub

Nova detentora da melhor marca retirou três segundos ao registo estabelecido pela sua compatriota Florence Jebet Kiplagat, em fevereiro de 2015

A queniana Peres Jepchirchir bateu esta sexta-feira o recorde do mundo da meia maratona, ao cumprir os 21,0975 quilómetros em 1:05.06 horas, em Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos.

Jepchirchir retirou três segundos à anterior marca, que pertencia desde 15 de fevereiro de 2015 à sua compatriota Florence Jebet Kiplagat.

A nova recordista mundial da meia maratona bateu também o recorde mundial dos 20 quilómetros, com o tempo de 1:01.40 horas.

Na meia maratona de Ras Al Khaimah, Jepchirchir superou as compatriotas Mary Keitani (1:05.13) e Joyciline Jepkosgei (1:06.08), que completaram o pódio da corrida.

O também queniano Bedan Karoki Muchiri venceu a prova masculina, com o tempo de 59.10 minutos, a segunda melhor marca de todos os tempos, à frente do etíope Yigrm Demelash (59.19) e do seu compatriota Augustine Choge (59.26).

O recorde mundial masculino pertence a Zersenay Tadese, da Eritreia, desde 21 de março de 2010, quando foi cronometrado em 58.23 minutos na meia maratona de Lisboa.