Carlos Queiroz, enquanto selecionador do Irão, não votou em Fernando Santos e colocou Messi à frente de Cristiano Ronaldo.

Quem votou em quem para melhor do Mundo em 2016? A FIFA revelou a lista de pessoas e votos, com alguns dados curiosos. Por exemplo, o voto de Carlos Queiroz, agora ex-selecionador do Irão, para melhor jogador do Mundo não foi para Cristiano Ronaldo, mas sim para Lionel Messi.

Esta já não é a primeira vez que tal acontece e até já levou Queiroz a explicar que no Irão é habitual este tipo de votações ser feita de forma coletiva, englobando as escolhas de todos os treinadores da Primeira Divisão e, igualmente, o voto do próprio selecionador...

Além disso, os votos atribuídos a Queiroz no que aos treinadores diz respeito, foram para Pep Guardiola, Diego Simeone e Jürgen Klopp... E nada de Fernando Santos!

E como já vem sendo tradição, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não trocaram votos entre si. Messi votou em três colegas de equipa (Luis Suárez, Neymar e Andrés Iniesta), assim como Ronaldo, que votou em Gareth Bale, Luka Modric e Sergio Ramos.

Destaque também para Neymar, que ficou de fora da equipa do ano, mas apareceu na lista como o quarto mais votado, depois de CR7, Messi e Griezmann.

Este ano a FIFA separou-se da Bola de Ouro e adotou nova fórmula de eleição para melhor do Mundo. A entidade que manda no futebol mundial abriu espaço para o público nas votações, para melhor jogador(a) e melhor técnico(a) , e que somada à votação de 200 jornalistas representa 50% dos votos . Os demais 50% são resultado da votação de técnicos e jogadores.