Única seleção mundial sem derrotas em 2016, os ingleses partem como favoritos para o Seis Nações que hoje se inicia

Nem o mais fanático dos adeptos ingleses acreditaria que a chegada, em novembro de 2015, do australiano Eddie Jones erguesse a seleção da rosa a tão elevado patamar. Mas depois de 13 triunfos consecutivos - única equipa mundial invicta em 2016 -, incluindo o primeiro grand slam em 13 anos no último Seis Nações, seguido de uma digressão cem por cento vitoriosa à Austrália e a imaculada série de triunfos na janela internacional de novembro, poucos duvidarão do favoritismo com que parte a seleção que ascendeu, muito justamente, ao 2.º lugar do ranking mundial atrás dos All Blacks, bicampeões do mundo.

Esta será assim a edição 117 da mais antiga prova entre seleções de qualquer modalidade - criada em 1883 com as quatro seleções britânicas, viu a França juntar-se em 1910 e em 2000, com a entrada da Itália, ganhou a nova designação - arranca amanhã. E se muitos vinham criticando a rigidez e estagnação do centenário Torneio, este ano os organizadores fizeram-lhes a vontade, adotando finalmente - mas frisando ser apenas como teste... - o sistema de pontuação utilizado em todas as grandes competições: 4 pontos por vitória, 2 por empate, 0 por derrota e atribuindo ponto de bónus a quem marcar quatro ou mais ensaios ou perder por menos de oito pontos, substituindo o desde sempre usado 2-1-0. Com uma salvaguarda: equipa que faça o grand slam (vencedora de todas as partidas) terá 3 pontos de bonificação, impedindo assim que um 2.º classificado somando bónus nos cinco jogos possa ganhar o Torneio.

Depois do fabuloso trabalho feito na seleção do Japão, Eddie Jones está a revolucionar o râguebi inglês ao dar uma imagem cada vez mais profissional a uma modalidade que se mantinha demasiado conservadora. Ainda recentemente foram incluídos no numeroso staff de apoio da seleção inglesa um especialista dedicado apenas à visão dos atletas e um nutricionista só para recuperação de jogadores!

E nem as lesões de Chris Robshaw, Billy Vunipola e Anthony Watson impedem a Inglaterra de ser a principal favorita para repetir o triunfo de 2016, feito que não alcança desde 2000-01. O único senão será a aguardada deslocação a Dublin na derradeira ronda - para mais em fim de semana de St. Patrick"s Day, o dia nacional irlandês... - onde tudo ficará definido.

Depois de um excelente 2106 - com vitórias diante das três potências do hemisfério sul, incluindo a primeira frente aos All Blacks em 111 anos de confrontos (!) e também estreando-se a ganhar na África do Sul -, a Irlanda (4.ª no ranking mundial) apresenta igualmente credenciais que a poderão levar ao título. Baseando-se no excelente momento das suas quatro províncias nas competições internas e na Taça dos Campeões Europeus, o conjunto de Joe Schmidt tem o melhor pack da prova (só os suplentes fariam as delícias dos rivais...) e mesmo sem o seu maestro, o lesionado médio de abertura Jonathan Sexton, terá uma palavra a dizer.

Segundo no ano passado, o País de Gales surgirá sob o comando de Rob Howley, que rende mais uma vez - tal como em 2013, quando venceu a prova... -, o selecionador Warren Gatland, dispensado para preparar a digressão dos British and Irish Lions à Nova Zelândia no verão. Os galeses, com o novo capitão Alun Wyn-Jones e o regressado após longa lesão Leigh Halfpenny, um dos melhores pontapeadores mundiais, irão tentar alterar a imagem de praticarem um râguebi previsível e sem capacidade para mudar o plano de jogo a meio das partidas. E como irão receber em casa as favoritas Inglaterra e Irlanda, poderão mesmo surpreender.

A rejuvenescida França treinada por Guy Novès continua a ser a Bela Adormecida do râguebi mundial que todos aguardam ver acordar do seu prolongado sono. O veterano técnico de 62 anos já produziu mudanças no sistema de jogo gaulês (menos contacto e mais off-loads), que continua muito influenciado pelo râguebi praticado no top 14, em que importa vencer a qualquer preço - e onde o espetáculo está demasiadas vezes ausente. E sem a estrela Wesley Fofana (rutura do tendão de Aquiles), vai ser ainda mais complicado conseguir o desejado despertar.

A Escócia despede-se do excelente Vern Cotter, de partida para ir treinar o Montpellier - será rendido no final da época por Gregor Towsend, prémio pelo belo trabalho que está a fazer nos Glasgow Warriors -, neozelandês que conseguiu transformar uma das mais aborrecidas seleções mundiais num quinze que pratica um râguebi alegre, rápido e por vezes até eletrizante. Irá morder os calos aos favoritos e se o seu capitão Greig Laidlaw e Stuart Hogg (o Jogador do Torneio em 2016) continuarem em grande forma, o adeus de Cotter pode ser abençoado.

Finalmente a Itália, única seleção que mudou de responsável técnico - o irlandês Conor O"Shea substituiu o francês Jacques Brunel - e continua irregular e imprevisível. Em novembro, uma semana após registar o maior êxito da sua história, primeiro triunfo de sempre diante da África do Sul, foi derrotada pelo Tonga! E apesar da reiterada certeza de que se manterá no Torneio (a Geórgia, que discute posições no ranking mundial com os transalpinos, e pretendia ver instituído um sistema de subidas e descidas, terá de aguardar mais uns tempos...) é de novo a grande candidata a recolher a colher de pau do último classificado.

E com o incentivo extra da aguardada digressão, dentro de meses, dos British and Irish Lions à Nova Zelândia na mente de muitos jogadores, podemos preparar-nos para o que promete ser o mais excitante Torneio dos últimos anos.