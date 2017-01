Wenger em discussão com o quarto árbitro do jogo com o Burnley

O treinador do Arsenal, Arsene Wenger, foi castigado esta sexta-feira com quatro jogos de suspensão por má conduta no incidente que motivou a sua expulsão no jogo da liga inglesa com o Burnley.

"Aos 90+2 minutos, usou linguagem abusiva/insultuosa para com o quarto árbitro. Foi alegado ainda que, após a sua expulsão da área técnica, o seu comportamento em permanecer na área do túnel e promover contato físico com o quarto oficial equivalia a conduta imprópria", explica a federação, no comunicado em que anuncia a suspensão do técnico, por quatro jogos.

O treinador francês do Arsenal foi expulso por Jon Moss depois de alegadamente insultar o quarto árbitro, Anthony Taylor, depois da marcação de um penálti contra a equipa londrina, já nos descontos. Essa lance deu o empate 1-1, para o Burnley. No entanto, aos 90+8', o chileno Alexis Sanchez garantiu o triunfo do Arsenal, também de penálti.

Entre a expulsão e o fim do jogo, Wenger, de 67 anos, ficou à entrada do túnel de acesso aos balneários e terá empurrado o quarto árbitro quando este lhe exigiu que abandonasse a área.

Embora o técnico tenha pedido desculpas no fim do encontro, a federação puniu-o com quatro encontros de suspensão e uma multa a rondar os 29 mil euros.

O Arsenal é segundo classificado da liga inglesa a oito pontos do líder Chelsea, tendo um ponto de avanço para o Tottenham e dois para o Liverpool. Wenger vai falhar os jogos com Watford (casa), Chelsea (fora), Hull (casa) e Southampton (fora).