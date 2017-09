Pub

"Posso ser conhecido pela maneira como me dou aos lances, mas tenho todo o respeito pelos meus adversários e equipas de arbitragem", escreveu nas redes sociais

O momento tornou-se viral e muitos questionaram se o futebolista português Ricardo Quaresma não teria feito de propósito quando, no último fim de semana, na partida entre a sua equipa, o Besiktas, e o Karabukspor, embateu com alguma força no árbitro do encontro.

O árbitro caiu mesmo no chão, com o português a pedir desde logo desculpa. O jogo seguiu sem qualquer transtorno e agora, nas redes sociais, Quaresma explicou a situação e diz que não fez "de propósito".

No Instagram, explicou: "Amigos, sobre o que aconteceu no último jogo... Não fiz de propósito e o árbitro reconheceu isso, com a situação a ficar resolvida no momento. Sou profissional, dou tudo em campo pela minha equipa. Posso ser conhecido pela maneira como me dou aos lances, mas tenho todo o respeito pelos meus adversários e equipas de arbitragem".

Explicou ainda como "resolveu e voltou ao silêncio" num recente incidente em que um adepto entrou em campo com uma faca, e diz que "o futebol deve ser uma festa das famílias".