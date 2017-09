Pub

Nas redes sociais já se partilham vídeos de como é pilotar na Red Bull Air Race do Porto

A edição do Porto da Red Bull Air Race arranca hoje com os 23 pilotos acrobáticos da Master Class e Challenger Class a cumprirem à tarde os treinos de qualificação, numa competição que poderá atingir recordes de assistência.

Com aviões que voam a 370 quilómetros por hora, a prova regressa ao Porto oito anos depois da última edição, agora distribuída por duas classes e com a primeira mulher piloto, Mélanie Astles, num conjunto de inovações que versa também os aspetos tecnológicos, com os pórticos situados no rio a subirem cinco metros em relação a 2009.

Nas redes sociais já se partilham vídeos de como é pilotar na Red Bull Air Race do Porto:

A organização admite que o recorde de assistência de um milhão de pessoas, verificado em 2008, possa ser igualado após ter sido disponibilizado na margem do Porto mais 30% de espaço para o público.

As qualificações previstas para hoje decorrerão às 15:15 e 16:05, decorrendo no domingo as provas para apurar os vencedores.

