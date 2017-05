Pub

António Costa está de visita àquele país do médio oriente

O primeiro-ministro afirmou hoje que as autoridades políticas do Qatar, país que vai organizar o Campeonato do Mundo de Futebol em 2022, estão muito interessadas em conhecer a experiência portuguesa com a organização do Euro2004.

António Costa falou neste ponto em concreto das relações entre os dois países antes de se reunir com a Câmara do Comércio do Qatar e com a Associação Empresarial do Qatar.

"O Qatar vai organizar o Campeonato do Mundo de Futebol de 2022 e está muito interessado em conhecer a nossa experiência do Euro 2004. Conhece a experiência das nossas empresas de obras públicas na construção de infraestruturas e de equipamentos diversos", especificou o primeiro-ministro.

Perante os jornalistas, António Costa referiu que as autoridades do Qatar "sabem também que houve sucesso na gestão dos sistemas de segurança e em toda a operação, bem como na forma como foi utilizado o Euro 2004 para a promoção internacional do país, designadamente para o crescimento de Portugal como destino turístico".

Do programa de 24 horas de visita oficial ao Qatar, o primeiro-ministro destacou a componente relacionada com a promoção do ensino do português neste país.

"Há aqui um investimento na língua portuguesa, não só pela presença de uma comunidade portuguesa no Qatar, mas também pela importância que a língua tem no mundo - e esta região do Golfo Pérsico é estratégica", acentuou António Costa.