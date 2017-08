Pub

O pugilista Wladimir Klitschko, antigo campeão de mundo de pesos pesados e dominador da categoria durante anos, anunciou hoje, com comunicado, o fim da carreira.

"Depois do meu último combate contra Anthony Joshua [em abril de 2017], as decisões impuseram-se. Nunca imaginei ter uma carreira desportiva tão longa e bem-sucedida, agradeço a todos do fundo do coração", disse Wladimir Klitschko, de 41 anos.

Campeão mundial de pesos pesados de 2000 a 2003, em 2006 e 2015, manteve-se invencível durante 11 anos, antes de em novembro de 2015 perder para Tyson Fury, os títulos da Associação Mundial de Boxe (WBA) e Organização Mundial de Boxe (WBO).

Wladimir Klitschko é irmão de Vitali Klitschko, também ele antigo campeão de pesos pesados, e atual presidente da câmara de Kiev.