Adepto italiano foi morto em atropelamento e fuga nas imediações do Estádio da Luz, durante confrontos entre claques

A PSP não fará qualquer alteração à estrutura de segurança planeada para o jogo de hoje entre Sporting e Benfica na sequência da morte de um homem italiano junto ao Estádio da Luz, adiantou a força de segurança.

De acordo com o subcomissário Hugo Abreu, da Polícia de Segurança Pública (PSP), "não existirá qualquer alteração em relação ao policiamento" do jogo desta noite em Lisboa, no Estádio de Alvalade, onde Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa e Benfica se defrontam num jogo que pode ser decisivo para o título de campeão nacional.

Segundo o subcomissário, o "rácio de polícias" definido para acompanhar os adeptos e o encontro mantém-se o mesmo e não há qualquer alteração à estrutura de segurança planeada, depois de um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, e que o Sporting já identificou como um adepto do clube, ter morrido esta madrugada junto ao Estádio da Luz, alegadamente na sequência de confrontos entre adeptos os dois clubes rivais que hoje se defrontam. Segundo a SIC Notícias, que cita fonte oficial, o condutor do automóvel que atropelou o adepto tem ligações às claques do Benfica.

Hugo Abreu sublinhou que não há qualquer confirmação de que a morte decorra de "altercações entre adeptos dos dois clubes", e por isso o caso da morte do cidadão italiano "não será levado em conta" para a operação de segurança montada para o jogo.

O subcomissário deixou, no entanto, um apelo ao comportamento ordeiro e civilizado dos adeptos dos dois clubes.

Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, morreu esta noite na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, adiantou a PSP, chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos.

A ocorrência foi já entregue à Polícia Judiciária, que investiga a possibilidade de se ter tratado de um homicídio.

Para já, a PSP prossegue a investigação da situação de atropelamento e fuga sem prestação de socorro, não tendo ainda dados sobre o veículo.

O atropelamento ocorreu ao início da madrugada, na Avenida Machado Santos, junto à rotunda sul do Estádio da Luz, tendo a PSP sido chamada ao local pelas 02:40 depois de alertada para a existência de confrontos.

A polícia encontrou no local apenas o corpo da vítima e diz ter "dados contraditórios sobre as preferências clubísticas" do homem italiano encontrado morto.

Segundo o Correio da Manhã, que noticiou a morte, o homem teria ligações ao clube italiano Fiorentina e seria também adepto do Sporting e teria estado envolvido em confrontos entre claques rivais, que terão começado com o arremesso de pedras e culminado com o atropelamento e fuga.

Em comunicado, o Sporting já veio lamentar e repudiar os "trágicos acontecimentos" que provocaram a morte do "adepto leonino".

"O Sporting manifesta o mais profundo lamento e repúdio pelos trágicos acontecimentos da última madrugada e que resultaram na morte de um adepto do nosso clube. O Sporting aguarda com expectativa as diligências em curso que estão a ser desenvolvidas pelas autoridades no sentido de apuramento de responsabilidades pelo que aconteceu", lê-se no comunicado do clube 'verde e branco'.

Também o Benfica lamentou hoje "de forma veemente" os acontecimentos decorridos horas antes do dérbi da I Liga de Futebol.

"O Benfica lamenta de forma veemente e manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento ocorrido esta madrugada em incidentes junto do Estádio da Luz e, como uma das entidades com meios audiovisuais de segurança naquela área, informa que desde a primeira hora tem estado em estreita colaboração com as forças de segurança, no sentido de fornecer os necessários elementos para se apurar as circunstâncias em que este triste e lamentável acontecimento ocorreu", lê-se no comunicado do clube 'encarnado'.