"Spotters" da PSP vigiaram de perto grupo radical, só os deixando entrar no estádio perto do fim do desafio. Liga garante fornecer informações aos clubes sobre adeptos impedidos de entrar nos recintos. Benfica diz não ter acesso

A PSP barrou a entrada no Estádio de Alvalade a cerca de 70 adeptos benfiquistas, minutos antes do início do jogo com o Sporting, no sábado a contar para a 30.ª jornada da Liga e que terminou empatado (1-1). Segundo informações recolhidas pelo DN, tratava-se de um conjunto de casuals encarnados que se dirigiram para o estádio divididos em vários grupos.

Os spotters da PSP foram obrigados a desdobrar-se em várias ações para recolher todos os grupos, concentrando-os num só. Apenas a 20 minutos do final do jogo é que estes adeptos, que não usam símbolos do clube, entraram no estádio, de forma a que a saída de adeptos do Benfica fosse controlada em bloco.

Depois do eventual homicídio de um italiano adepto da Fiorentina e do Sporting na madrugada de sábado, a PSP manteve o dispositivo de segurança concebido para o dérbi lisboeta, porém, como afirmou ao DN um dos operacionais da polícia, "houve cuidados redobrados para não inflamar mais o ambiente, que já foi muito complicado, com vários focos de tensão". Tudo porque o cidadão italiano Marco Ficini foi colhido mortalmente num atropelamento junto ao Estádio da Luz, onde grupo ligados aos dois clubes se encontraram, após uma troca de mensagens nas redes sociais.

Segundo fonte policial, o confronto terá sido marcado quase "em tempo real". Isto porque, horas antes da concentração, a polícia tinha feito uma vigilância ao local, e a outras zonas da cidade, procurando focos de tensão entre adeptos. "Segundo o que já conseguimos apurar, depois de uma série de picardias online, terá havido um desafio do tipo "estamos aqui". O grupo ligado ao Sporting foi ao encontro dos adeptos do Benfica e tudo acabou com a morte do cidadão italiano", adiantou ao DN a mesma fonte.

O caso está a ser investigado pelo departamento de homicídios das Polícia Judiciária, que já tem em sua posse imagens das câmaras de vigilância instaladas junto ao estádio. Nessas será possível ver uma intenção clara de matar o adepto italiano, já que, segundo a mesma fonte, depois de um primeiro embate, o carro entrou em marcha atrás, passando por cima do homem que estava no chão. Ao que o DN soube, as imagens estarão suficientemente claras para identificar, pelo menos, o carro e algumas das pessoas que participaram no "encontro" entre grupos rivais.

Liga e Benfica em contradição

A violência associada ao futebol tem levado, nos últimos anos, a aplicação de sanções como a proibição de entrada de adeptos em recintos desportivos. Segundo dados avançados pela PSP, atualmente há 21 pessoas nesta situação.

São os próprios agentes da polícia quem controla o cumprimento das medidas, através da identificação das pessoas junto aos estádios. Todas as informações são canalizadas para o Ponto Nacional de Informação sobre o Futebol. Em resposta ao DN, apenas o FCP Porto admitiu receber informações sobre adeptos impedidos de entrar no seu estádio. Aliás, apesar de a Liga de Clubes ter confirmado ao DN receber informação da polícia, transmitindo-a aos clubes "tanto no caso de uma proibição, como no fim da mesma", o Benfica, por sua vez, garante não receber nada, dizendo tratar-se de "informação classificada" pelas forças de segurança. O Sporting disse apenas que não identifica espetadores à entrada do estádio, "nem tal procedimento resulta do normativo legal".