A Polícia de Segurança Pública deteve hoje cinco pessoas antes do início do 'clássico' entre Benfica e FC Porto, jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Fonte da PSP disse à agência Lusa que foram detidas cinco pessoas antes do arranque do jogo no Estádio da Luz (Lisboa), três das quais por posse de artefactos pirotécnicos, uma por especulação e outra por injúrias às autoridades.

Além das cinco detenções, foram levantados seis autos de notícias, três por venda irregular de bilhetes e três por bilhetes falsos.

A fonte da PSP revelou ainda que quando o 'clássico' começou, às 20:30, ainda havia 300 adeptos do FC Porto para entrar no Estádio da Luz.

"O grupo de adeptos chegou tarde ao estádio, cerca das 19:00 horas, e isso atrasou a entrada dos mesmos", explicou a fonte, indicando que mesmo antes de começar o jogo foi pedido um reforço de 'stewards' para a operação de revista.

