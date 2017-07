Pub

Os responsáveis pelo clube francês querem fechar a contratação do brasileiro até ao final da próxima semana

O Paris Saint-Germain está determinado a fechar a contratação de Neymar, o mais tardar, até final da próxima semana, avança a edição desta quarta-feira do diário francês L'Équipe.

Os responsáveis do clube parisiense estão convencidos que quanto mais tempo passa mais complicada será a tarefa de garantir o avançado brasileiro do Barcelona, por quem estão dispostos a pagar 222 milhões de euros, o que passaria a ser a transferência mais alta do futebol mundial.

Os franceses estão convencidos que o jogador está a ser pressionado pelos seus companheiros de equipa para que permaneça na Catalunha, algo que poderá complicar ainda mais o negócio.