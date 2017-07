Pub

O jornal francês L'Équipe fala de uma negociação complexa. Os parisienses tentam evitar o pagamento de impostos sobre os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão...

Os responsáveis do Paris Saint-Germain e um conjunto de advogados iniciaram conversações com o Barcelona para contratar Neymar, revela esta quinta-feira o jornal francês L'Équipe, naquilo que é uma tentativa dos franceses em baixar o valor a pagar pelo brasileiro que, segundo a cláusula de rescisão, seria de 222 milhões de euros.

Pois bem, o problema, segundo aquele diário desportivo, está no facto de além da verba da clausula de rescisão do contrato de Neymar, o PSG teria de pagar mais 50% dessa verba apenas em impostos, o que faria com que a transação fosse superior a 300 milhões de euros.

Isto porque os 222 milhões de euros terão de ser pagos ao jogador para que este possa ressarcir o Barça, o que à luz da lei francesa Neymar apenas poderá receber essa verba como prémio de assinatura ou salários, razão pela qual o PSG teria de pagar os impostos sobre esse pagamento. Se o negócio fosse feito entre dois clubes espanhóis, o pagamento da cláusula representa uma indemnização, pela que não é sujeita a impostos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Assim, terá sido iniciada uma negociação considerada complexa, em que os advogados franceses procuram uma saída mais agradável para que Neymar chegue ao Parque dos Princípes.