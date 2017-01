Pub

Angel Di María e Edinson Cavani bisaram e construíram o triunfo por 4-1. Os parisienses ficam à espera do vencedor do Mónaco-Nancy

O Paris Saint-Germain qualificou-se esta terça-feria para a final da Taça da Liga de França, ao golear em Bordéus por 4-1, com destaque para Di Maria e Cavani, autores de dois golos cada um.

O ex-jogador do Benfica abriu e fechou o marcador, com dois grandes golos, o primeiro aos 19 minutos, na execução de um livre direto a 30 metros da baliza, fazendo a bola bater na parte inferior da barra e ressaltar para dentro da baliza, e o segundo, aos 81', num remate sem preparação, também de longa distância, mas rasteiro, que surpreendeu o guarda-redes Jerome Prior.

O Bordéus apenas conseguiu travar o PSG na primeira parte, que chegou ao fim com as duas equipas empatadas, depois de o avançado uruguaio Diego Rolan ter feito o 1-1, aos 32 minutos.

Na segunda parte, o PSG justificou o apuramento com mais três golos, dois deles do internacional uruguaio Edinson Cavani, aos 60 e 74 minutos, o primeiro após assistência de Lucas Moura, e o segundo na sequência de um desvio de cabeça de Adrien Rabiot.

Com lugar garantido na final, o PSG aguarda agora o desfecho do encontro desta quarta-feira entre o Mónaco de Leonardo Jardim e o Nancy, a disputar no Principado, para conhecer o adversário.