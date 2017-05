Pub

A equipa de Leonardo Jardim tem menos dois jogos

O Paris Saint-Germain goleou este sábado por 5-0 na receção ao Bastia, em jogo da 36ª jornada da Liga francesa, e "encostou-se" ao Mónaco na liderança, mas tem mais dois jogos do que o rival.

A equipa parisiense não teve problemas em ultrapassar o lanterna-vermelha do campeonato e o resultado foi-se avolumando com naturalidade, com Lucas a abrir o marcador aos 32 minutos e Marco Verrati a fazer o segundo três minutos volvidos, vantagem com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, o PSG materializou ainda mais a sua superioridade com mais três golos, aos 76, 82 e 89 minutos, o primeiro e o terceiro pelo internacional uruguaio Edinson Cavani, e o segundo pelo brasileiro Marquinhos.

De sublinhar que Cavani ainda desperdiçou um penálti aos 78 minutos.

O internacional português Gonçalo Guedes, contratado ao Benfica esta época, foi lançado em campo aos 75 minutos, a render o brasileiro Lucas, e fez uma assistência.

Com esta vitória o PSG manteve o segundo lugar, com 83 pontos, os mesmos do líder Mónaco, que se desloca hoje ao terreno do Nancy, mas tem mais dois jogos do que a equipa orientada por Leonardo Jardim.