O consórcio dos Emirados Árabes Unidos é também dono do New York City, Melbourne City e dos Yokohama Marinos, onde alinha o português Hugo Vieira

O City Football Group, grupo de investidores de Abu Dhabi proprietário do Manchester City e de vários outros clubes, anunciou esta quinta-feira a compra do Atlético Torque, da segunda divisão do futebol uruguaio.

O consórcio dos Emirados Árabes Unidos é ainda dono do New York City FC, clube norte-americano que milita na MLS, o Melbourne City, da primeira divisão do futebol australiano, e o Yokohama Marinos, clube da primeira liga japonesa em que alinha o português Hugo Vieira.

A empresa chefiada por Mansour bin Zayed al-Nahyan, da família real, revelou ainda a existência de um "acordo de colaboração" com o clube venezuelano Atlético Venezuela.

"Estamos satisfeitos com este novo passo no desenvolvimento das nossas atividades dentro do futebol", explicou o diretor Ferran Sorriano em comunicado, em que delineou o objetivo de aumentar a capacidade de identificar talentos na América do Sul.