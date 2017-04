Pub

Imagens de um homem a ser pontapeado por agente da PSP foram divulgadas pela SIC. A partir de agora será a Inspeção-Geral da Administração Interna a tomar conta do assunto.

A PSP instaurou um processo disciplinar ao agente que pontapeou um adepto antes do jogo Benfica- FC Porto, este domingo (1-1) da 27.ª jornada da I Liga. O adepto foi agredido a murro e a pontapé numa altura em que já estava no chão, imobilizado. Acabou detido por agressão a um agente da autoridade.

Eis o comunicado:

"No âmbito de diversas operações de segurança realizadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) a múltiplos eventos desportivos que decorreram nos passados dias 31 de março e 1 e 2 de abril, refere-se:



1. No dia 1 de abril, no policiamento desportivo relacionado com o jogo de futebol entre o Sport Lisboa e Benfica e o Futebol Clube do Porto, comandado pelo Comando Metropolitano de Lisboa, a PSP procedeu à detenção de 11 cidadãos que, por razões diversas, tiveram comportamentos que consubstanciaram práticas ilegais ou crimes. Pelas 19H52, aquando da detenção de um dos cidadãos, nas imediações do estádio da Luz e antes do início do jogo, aparentemente um dos polícias usou a força pública de forma que poderá constituir infração disciplinar, por contrariar as normas sobre os limites ao uso de meios coercivos em vigor na PSP. No dia do jogo referido, ainda antes do início do mesmo, após o visionamento das imagens da ocorrência em questão, passadas exaustivamente por diversos órgãos de comunicação social, foi imediatamente determinada a instauração de processo disciplinar para apurar todas as circunstâncias da ocorrência. Nos termos do Regulamento Disciplinar da PSP, o referido processo disciplinar corre os seus trâmites na Unidade Especial de Polícia (UEP). Apesar do episódio referido a PSP salienta o desempenho de todos os seus polícias envolvidos nesta operação de segurança, nomeadamente os da UEP, que permitiram que um policiamento complexo a um jogo de futebol de risco elevado, tivesse decorrido dentro da normalidade possível e sem a ocorrência de lesões graves para qualquer dos intervenientes.



2. No dia 2 de abril, no policiamento desportivo relacionado com o jogo de futebol entre o Sport Clube de Rio Tinto e o Clube de Futebol Canelas 2010, que decorreu no estádio cidade Rio Tinto, a PSP procedeu à detenção de um dos jogadores do Clube de Futebol Canelas 2010 por ter agredido o árbitro do jogo. A detenção ocorreu dentro do relvado, por iniciativa dos polícias da PSP que integravam o dispositivo do policiamento, por aparentemente o árbitro não se encontrar em condições de solicitar a intervenção policial em tempo útil. O jogador detido, em cumprimento do legalmente estipulado, foi notificado para comparecer hoje perante a entidade judicial competente.



3. A PSP, mais uma vez, apela a todos os intervenientes nas competições desportivas, independentemente da sua qualidade, que contribuam para que os estádios e pavilhões sejam locais de festa e de expressão de sã rivalidade clubística e não de confrontação física que ponha em risco a integridade física de todos os que nelas participam."