Defesa espanhol ficou ferido após explosão perto do autocarro do Borussia Dortmund antes do jogo com o Mónaco

Mariano Rajoy desejou esta terça-feira uma rápida recuperação ao futebolista espanhol Marc Bartra, que ficou ferido na sequência das explosões que atingiram o autocarro do Borussia Dortmund, antes do jogo da primeira da Liga dos Campeões com o Mónaco.

"Estou a acompanhar a informação que nos chega de Dortmund e a evolução do estado de saúde de Marc Bartra, a quem desejo uma rápida recuperação", escreveu o primeiro-ministro espanhol, na sua conta no Twitter.

Três explosões atingiram hoje o autocarro do Borussia Dortmund, quando a equipa se dirigia para o seu estádio para defrontar os franceses do Mónaco na primeira mão dos quartos de final da 'Champions', com o defesa espanhol Marc Bartra a ficar levemente ferido.

O jogo acabou por ser adiado para as 17:45 (horas de Lisboa) de quarta-feira.

Fonte da polícia disse que foram usadas três cargas explosivas quando o autocarro estava a caminho do estádio. A mesma fonte, citada pela AFP, acrescentou que os vidros do autocarro estilhaçaram, ferindo uma pessoa.