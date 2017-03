Pub

Portugal lidou bem com a pressão do triunfo da Suíça. André Silva estreou-se a marcar na Luz e o capitão Cristiano Ronaldo fez um "bis". Magiares devem ter dito adeus à Rússia

Portugal venceu ontem a Hungria por 3-0 num Estádio da Luz com mais de 57 mil espectadores (uns milhares eram húngaros) na qualificação para o Mundial na Rússia no próximo ano. André Silva e Cristiano Ronaldo (2) marcaram os golos de uma noite em que, tirando a parte inicial, só houve uma equipa em campo.

Era um jogo que era preciso ganhar até porque a Suíça continua com o máximo de pontos (ganhou ontem à Letónia 1-0) e Portugal não se podia atrasar. Fernando Santos tem sentido de hierarquia e por isso jogou Quaresma (sem Nani, lesionado, mas com Bernardo Silva no banco) e André Gomes e William no meio-campo, com Danilo no banco. O que deu uma equipa com vários jogadores que não têm jogado muito ultimamente (Raphael Guerreiro, João Mário, André Gomes) e que demorou a arrancar. A Hungria apresenta um 3-5-2 que era mais 5-4-1 com o grandalhão Szalei na frente e um trio interessante no meio - o velho Gera (37 anos), o jovem Nagy que Sp. Braga e Benfica tentaram contratar após o Europeu (acabou no Bolonha) e Dzsudzsak. Mas a produção foi fraquinha, mesmo quando mudou o sistema para 4-2-3-1 na segunda parte. Rui Patrício teve uma noite descansada, tirando os últimos minutos em que ainda houve dois remates com relativo perigo. Por alguma razão Portugal nunca perdeu com os magiares na história.

Portugal demorou uma eternidade a construir uma jogada de golo (20", Ronaldo desperdiçou de cabeça um cruzamento de Quaresma) mas aos 32" André Silva depositou na rede uma jogada de treino: Ronaldo a atrair e a dar à esquerda, cruzamento de Raphael Guerreiro e o jogador do FC Porto a encostar. O primeiro golo do jovem ponta-de-lança na Luz, a uma semana do clássico. E quatro minutos depois foi ele quem deixou atrás de calcanhar para Ronaldo, com uma precisão incrível e de pé esquerdo de fora da área, bater Gulacsi, o guarda-redes do Leipzig que tem estado em grande na Bundesliga. Em quatro minutos, quando Fernando Santos já dava sinais de preocupação com a incapacidade da equipa, resolveu-se tudo com os homens da frente. Para trás ficavam muitas faltas da parte de Portugal - ao terceiro minuto já tinha feito três - e dificuldades em chegar à baliza. Mas a partir da meia hora tudo se resolveu e convém salientar que a equipa nunca baixou o ritmo. Pelo contrário, quis sempre mais golos e deu até para Fernando Santos fazer experiências como jogar com dois números 10 (João Mário e Bernardo Silva) e CR7 a ponta-de-lança. Certo, isso sim, é que os jogadores mais avançados da seleção garantem um nível técnico elevadíssimo e vários dos que ficaram no banco podiam ter entrado sem que se notasse, nesse aspeto, qualquer diferença. A equipa trabalhou muito defensivamente e nunca permitiu que os húngaros, que devem ter dito adeus ao Mundial, tivessem um remate perigoso.

Na gestão do plantel, André Silva saiu depois de Ronaldo fazer o 3-0 de livre em posição muito lateral. João Moutinho e Pizzi entraram nos últimos minutos mas para terça-feira haverá modificações. Portugal acabou com 56% de posse de bola, 12-4 em remates e 5-0 em cantos, expressão de um domínio que foi mais nítido do que a estatística mostra.