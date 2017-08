Pub

Sorteio a primeira eliminatória da prova rainha do futebol português decorreu esta quarta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras. 120 clubes envolvidos e jogos a 3 de setembro

O sorteio da primeira eliminatória da Taça de Portugal decorreu esta quarta-feira no auditória 2 da Cidade do Futebol, em Oeiras. A prova rainha do futebol português vai arrancar no dia 3 de setembro, com 120 clubes envolvidos: 70 do Campeonato de Portugal e 41 dos distritais.

Recorde-se que os clubes da II Liga vão integrar a prova na segunda ronda, enquanto os da I Liga apenas entram em ação na terceira eliminatória.

Eis o resultado do sorteio da primeira eliminatória:

Série A

Juventude Pedras Salgadas ACDR - CDC Montalegre

AD Esposende (distrital) - GD União Torcatense

Merelinense FC - CD Cerveira (distrital)

Águia FC (Vimioso) (distrital) - Desportivo Monção (distrital)

Prozis/Vilaverdense FC - GD Bragança

Atlético Arcos AD (distrital) - CCD Minas Argozelo

SC Maria da Fonte (distrital) - SC Mirandela

Série B

FC Pedras Rubras - AD Camacha

CD Trofense - Arões SC

GD Sendim (distrital) - AD Oliveirense

FC Felgueiras 1932 - AD Machico (distrital)

CSD Câmara Lobos - SC Freamunde

FC Vizela - Mondinense FC

AD Fafe - Amarante FC

AR São Martinho - SC Vila Real (distrital)

Série C

CD Cinfães - SC Salgueiros 08

GD Resende (distrital) - SC Lamego (distrital)

UD Sousense - União SC Paredes (distrital)

CF Canelas 2010 - CF União Lamas (distrital)

SC Coimbrões - SC Rio Tinto (distrital)

SC Régua (distrital) - Gondomar SC

SC Espinho - Aliança FC Gandra

Série D

UD Tocha (distrital) - SC Esmoriz (distrital)

AD Sanjoanense - SC Sabugal (distrital)

Anadia FC - RD Águeda

Lusitano FC Vildemoinhos - AD Fornos Algodres

GC Figueirense (distrital) - Mortágua FC

CR Ferreira de Aves - FC Cesarense

AD Nogueirense - GD Gafanha

Série E

CD Fátima - AD Mação (distrital)

AC Alcanenense - ARC Oleiros

Clube Condeixa (distrital) - SC Pombal (distrital)

Sertanense FC - AC Marinhense

CA Riachense (distrital) - Clube União Idanhense (distrital)

Sport Benfica Castelo Branco - SC Leiria Marrazes (distrital)

CD Alcains (distrital) - GD Águias Moradal

União Desportiva Leiria - GD Sourense



Série F

SC Lourinhanense (distrital) - Caldas SC

FC Mosteirense (distrital) - Eléctrico FC

SC União Torreense - GS Loures

SG Sacavenense - SU 1.º Dezembro

UD Vilafranquense - CD Mafra

FC Crato (distrital) - SU Sintrense

Clube Atlético Pêro Pinheiro - GD Coruchense

Série G

CD Rabo Peixe (distrital) - SC Ideal

SC Praiense - FC Vale Formoso (Ponta Delgada) (distrital)

UD Alta Lisboa (distrital) - FC Flamengos (distrital)

Charneca Caparica FC (distrital) - Clube Operário Desportivo

Casa Pia AC - CD Pinhalnovense

Vitória FC (Horta) (distrital) - Amora FC (distrital)

CO Montijo - SC Lusitânia

GD Recreativo Canaviais (distrital) - SC Guadalupe

Série H

SC Farense - Estrela FC

FC Ferreiras (distrital) - Moura AC

Lusitana GC (distrital) - CF Vasco Gama (Beja)

CD Almodôvar (distrital) - Quarteirense Futebol SAD (distrital)

SC Olhanense - SR Almancilense

Louletano DC - FC Castrense

CF Os Armacenenses - Lusitano GC Moncarapachense

Clube Oriental Lisboa - Lusitano FC (VRSA)