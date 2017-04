Pub

Bruno de Carvalho não se sentará no banco devido a castigo e estará na tribuna presidencial. Luís Filipe Vieira faz a viagem com a equipa até Alvalade e assiste ao jogo no balneário

Bruno de Carvalho e Luís Filipe Vieira não devem cruzar-se antes, durante nem depois do dérbi de amanhã entre o Sporting e o Benfica, marcado para o Estádio José Alvalade às 20.30, jogo bastante importante para as contas do título, quando faltam cinco jornadas para o final do campeonato.

O presidente do Sporting não estará, desta vez, no banco de suplentes ao lado do treinador Jorge Jesus por estar a cumprir 113 dias de castigo imposto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Só que, ao contrário do que aconteceu nos jogos anteriores, Bruno de Carvalho vai estar no estádio a assistir à partida, pois esta semana revelou que passará apenas a não ir aos jogos fora de casa, em protesto pelo castigo com o qual diz não concordar. Assim sendo, fonte do clube leonino revelou ao DN que o líder sportinguista estará na tribuna presidencial, algo que acaba por ser uma novidade em quatro anos de presidência, pelo menos no que diz respeito aos jogos em casa.

Por sua vez, Luís Filipe Vieira irá, segundo dados recolhidos pelo DN, passar as últimas horas antes do dérbi junto da equipa, passando inclusive a próxima noite no centro de treinos do Seixal, onde os benfiquistas estarão em estágio até perto da hora do jogo. Vieira seguirá depois no autocarro da equipa rumo ao Estádio José Alvalade, mas não irá estar nas bancadas a assistir à partida.

É que, à semelhança do que aconteceu noutros clássicos, no Dragão ou em Alvalade, o presidente do Benfica irá assistir ao jogo através da televisão instalada no balneário destinado à equipa visitante.

Ou seja, tendo em conta a impossibilidade de Bruno de Carvalho poder estar na zona técnica, precisamente por estar a cumprir castigo, será praticamente impossível que os dois presidentes se cruzem nos corredores de Alvalade. É bom lembrar que os líderes dos dois principais clubes de Lisboa estão de costas voltadas praticamente desde que o líder leonino foi eleito para o seu primeiro mandato em março de 2013.

Contudo, nos últimos tempos tem havido um aumento de conflitualidade entre as partes, assumido em diversas entrevistas, que torna impossível o diálogo entre ambos.

Com Luís Filipe Vieira ausente da tribuna presidencial de Alvalade, caberá a outros elementos dos órgãos sociais benfiquistas ocupar os oito lugares regulamentarmente destinados ao clube visitante, embora devam ficar ainda distantes dos dirigentes leoninos, nomeadamente do presidente Bruno de Carvalho.

Alvalade com lotação esgotada

Entretanto, o dia de ontem ficou marcado pelo facto de os 2500 bilhetes colocados à venda no Estádio da Luz, destinados a adeptos do Benfica, terem esgotado em apenas uma hora e meia.

Aliás, as bilheteiras abriram às 09.00 horas da manhã e houve quem esperasse 18 horas na fila para garantir um ingresso para o dérbi, tendo por isso várias pessoas passado a noite junto às bilheteiras, próximas à estátua de Eusébio.

Em Alvalade, os responsáveis leoninos estimavam que os ingressos destinados aos adeptos do Sporting esgotassem durante a noite de ontem, já depois do fecho desta edição.