O presidente do FC Barcelona, José Maria Bartomeu, assegurou esta terça-fera que a continuidade Lionel Messi está garantida e prometeu que a renovação de contrato vai ser formalizada até final do ano.

Lionel Messi, de 30 anos, cujo contrato termina em junho de 2018, ainda não renovou, deixando preocupados os adeptos, que ainda estão a recuperar da saída de Neymar para o Paris-Saint German, no início de agosto.

Bartomeu disse que não existe necessidade de sofrer por causa de Messi, pois existe "um princípio de acordo" (para a prorrogação do vínculo até 2021) e só falta a assinatura. "Tivemos problemas de agendamento até agora, mas acho que faremos isso antes de dezembro", acrescentou.

A demora na renovação do atleta é mais uma das críticas que os sócios têm vindo a apontar à direção do clube. O internacional argentino, que completou toda a carreira profissional no FC Barcelona, com este novo contrato deve estar vinculado ao clube até aos 34 anos.

Além do argentino, outro jogador que termina contrato em junho de 2018 é o espanhol Andrés Iniesta, mas o presidente disse que existe um acordo para estender o contrato e espera concretizá-lo nas próximas semanas.

"Queremos que [Iniesta] termine a sua carreira aqui e decida quando quiser terminá-la. A ideia é ele ter um contrato indefinido que se pode estender, automaticamente, de ano para ano", concluiu o presidente.

O FC Barcelona, clube no qual estão os internacionais portugueses André Gomes e Nélson Semedo, é um dos adversários do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões.