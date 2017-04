Pub

Em entrevista ao jornal grego SDNA, o líder do clube admitiu que pretende "continuar com o mesmo treinador" e dar-lhe "tempo" para construir "um novo Atromitos"

O presidente do Atromitos, Georgios Spanos, manifestou esta quinta-feira a vontade de renovar contrato com o treinador português Ricardo Sá Pinto, que assumiu o comando do nono classificado da liga grega de futebol em fevereiro.

Spanos disse, em entrevista ao jornal grego SDNA, que pretende "continuar com o mesmo treinador" e dar-lhe "tempo" para construir "um novo Atromitos", elogiando ainda a ambição do português de 44 anos.

O técnico já reagiu às palavras do dirigente e revelou, em declarações à sua assessoria de imprensa, estar "muito satisfeito" com a intenção de renovar, por ser um clube no qual se sente bem.

O antigo jogador regressou ao Atromitos em fevereiro, depois de uma primeira passagem pelo clube em 2014/2015, e, desde então, conseguiu quatro vitórias e outras tantas derrotas em oito jogos para a liga, além de ter sido eliminado da Taça pelo Olympiacos.

"Acredito no meu trabalho e na minha equipa técnica. O facto de [o presidente do Atromitos] querer renovar contrato comigo é sinal de que está satisfeito com o trabalho desenvolvido", destacou Sá Pinto.

O técnico lembrou ainda as quatro vitórias consecutivas alcançadas no campeonato como marca de um "objetivo conseguido", sendo que a esses resultados seguiram-se, nos últimos quatro jogos, igual número de desaires sucessivos.

O próximo jogo do Atromitos é no domingo, na receção ao Larissa (17:30), 13.º classificado.