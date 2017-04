Pub

Gomes, de 65 anos, tornou-se esta quarta-feira no primeiro português a chegar à vice-presidência da UEFA, nos 63 anos de história do organismo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta quarta-feira Fernando Gomes pela nomeação para a vice-presidência da UEFA, na direção do organismo que rege o futebol europeu, liderada pelo esloveno Aleksander Ceferin.

"O Presidente da República felicita Fernando Gomes pela sua nomeação para vice-presidente da UEFA, com a pasta do relacionamento com clubes. Mais um exemplo numa organização internacional que prova o mérito e a competência dos portugueses", lê-se na página oficial da Presidência na Internet.

Gomes, de 65 anos, tornou-se esta quarta-feira no primeiro português a chegar à vice-presidência da UEFA, nos 63 anos de história do organismo, numa equipa que integra ainda o sueco Karl-Erik Nilsson, nomeado primeiro vice-presidente, o alemão Reinhard Grindel, o ucraniano Grigoriy Surkis e o espanhol Ángel María Villar.