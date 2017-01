Pub

Javier Tebas disse que "podia-se ter feito um esforço, como em outras ocasiões"

O presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, mostrou hoje descontentamento com a ausência dos jogadores do FC Barcelona na gala da FIFA, na qual Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor futebolista do mundo.

"Não vou considerar se foi uma falta de respeito, porque têm as suas razões, mas podia-se ter feito um esforço, como em outras ocasiões. Ir de Barcelona a Zurique não é o mesmo do que a Nova Iorque, e a hora era adequada. Deviam ter ido", assinalou.

Em relação à distinção a Cristiano Ronaldo, Javier Tebas deixou claro que é "merecido", tendo particularmente em conta o nível de quem decide, e destacou que a Liga espanhola tem "os dois melhores jogadores da história".

O dirigente comentou ainda o facto de Iniesta poder ter explicado aos jogadores do Real Madrid a sua ausência da gala, referindo que o médio do 'Barça' é um cavalheiro e que, se pediu desculpas, é porque achou que seria o mais correto.

"Em todo o caso, parece-me um assunto marginal, o mais importante é que a nossa Liga é muito competitiva, em que clubes como o FC Barcelona, Real Madrid ou Sevilha e outros podem ganhar", acrescentou.

O FC Barcelona comunicou na segunda-feira a ausência dos seus futebolistas na gala da FIFA, alegando ter o compromisso com o Athletic Bilbau para a Taça do Rei, na quarta-feira.