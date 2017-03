Pub

Presidente da FA disse esta quarta-feira lamentar o atentado em Londres, "Os nossos pensamentos estão com todos aqueles que foram afetados por este incidente horrível"

O presidente da federação inglesa de futebol (FA), Greg Clarke, lamentou o atentado desta quarta-feira junto ao Parlamento britânico, em Londres, e prometeu uma homenagem às vítimas no jogo de domingo com a Lituânia.

"Os nossos pensamentos estão com todos aqueles que foram afetados por este incidente horrível", lamentou Grek Clark, pouco antes do jogo particular da Inglaterra com a Alemanha, em Dortmund.

Pelo menos quatro pessoas morreram, incluindo um polícia e o atacante, e 20 ficaram feridas no atentado junto ao Parlamento britânico, em Londres, informou a Polícia Metropolitana.

O presidente da FA aproveitou também para informar que a seleção inglesa vai homenagear "os bravos elementos dos serviços de segurança e todos os afetados" no jogo do próximo domingo, com a Lituânia, de qualificação para o Mundial2018.

A Inglaterra, líder isolada do grupo F da zona europeia de apuramento, recebe no domingo a Lituânia, em jogo da quinta jornada desta série, mas Clarke não especificou que tipo de homenagem a seleção irá prestar às vítimas.

Um porta-voz da polícia disse que as autoridades acreditam que apenas um atacante esteve envolvido no atentado.