O jornal O Mirante distinguiu o treinador da equipa de futebol do Benfica com o prémio de personalidade do ano Nacional

Rui Vitória, treinador da equipa de futebol do Benfica, recebeu esta quinta-feira, no Cartaxo, a distinção Personalidade do Ano Nacional atribuída pelo semanário regional O Mirante, homenagem que, ao abranger também a sua postura pessoal, o deixou "tremendamente orgulhoso".

O técnico dos encarnados, que recebeu o prémio de dois ex-dirigentes do Centro Desportivo de Fátima, clube em que se iniciou, em 2006, como treinador de equipas seniores, afirmou estar grato por um prémio com "um significado importante e a dobrar", por surgir na região onde começou a jogar e se fez treinador e por ir para além da carreira.

"É evidente que gosto de ser reconhecido como um bom treinador (...), mas quando somos considerados Personalidade do Ano (também) pelo nosso caráter, a nossa forma de estar, a nossa postura, isso naturalmente deixa-me muito satisfeito", disse.

Sublinhando ter consciência da importância que tem hoje representar o Benfica, Rui Vitória afirmou que "ser reconhecido mais do que por ser treinador" o deixa "tremendamente orgulhoso".

"Se calhar, até mais que ser um bom treinador, (pois) ser boa pessoa foi aquilo que os meus pais sempre me ensinaram e aquilo que dia a dia cultivo e prezo", declarou, no curto discurso de agradecimento pela homenagem.

Esta é a segunda vez que o jornal distingue o treinador natural de Alverca (Vila Franca de Xira). Em 2007, Rui Vitória recebeu o Prémio Personalidade do Ano na Área do Desporto, pelo trabalho enquanto treinador do Centro Desportivo de Fátima, que com ele subiu à II Liga.

Segundo O Mirante, o prémio entregue visa reconhecer o "percurso de sucesso, mas também as qualidades humanas" de Rui Vitória, "nomeadamente por não ter alterado a sua postura apesar dos inúmeros êxitos profissionais e do relevo mediático que obteve".

A sessão de entrega dos prémios às personalidades distinguidas pela redação de O Mirante decorreu ao final da tarde, no Centro Cultural do Cartaxo.

Na sessão, foi ainda distinguida a presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Rio, pela "sua total dedicação à divulgação da obra do único Nobel da Literatura português, com quem foi casada, e o facto de continuar a trabalhar para que o polo da Fundação instalado na terra natal do escritor, a Azinhaga, concelho da Golegã, ganhe a importância que merece ter como centro cultural da região".

Os prémios Personalidade do Ano foram criados pelo jornal O Mirante em 2005 "com o objetivo de distinguir pessoas e instituições da região de abrangência do jornal que se tenham destacado ao nível das atividades que desenvolvem".

Na sessão desta quinta-feira, foram ainda distinguidos os presidentes das câmaras municipais de Tomar, Anabela Freitas -- "política feminino" -, e de Almeirim, Pedro Ribeiro -- "política masculino" -, o Conservatório de Música de Santarém -- "cultura feminino" -, o Cegada Grupo de Teatro -- "cultura masculino" -, a Associação Recreativa e Cultural de Samora Correia -- "associativismo".

Também foram premiados o Centro de Reabilitação e Integração Torrejano -- "cidadania" -, António Cruz Costa -- "vida" -, Grupo de Forcados Amadores de Tomar -- "tauromaquia" -, Inês Henriques -- "desporto feminino" -, Associação de Futebol de Santarém -- "desporto masculino" -- e, a título póstumo, Odete Silva, presidente da direção dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria e deputada eleita pelo PSD na Assembleia da República.