Pub

A seleção portuguesa recebeu e venceu a Noruega por 3-1 num encontro particular disputado no Estádio António da Mota, no Estoril

A seleção portuguesa de futebol venceu esta sexta-feira a Noruega, por 3-1, em jogo de preparação para o Euro2017 de sub-21, disputado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Gonçalo Paciência, aos 44 minutos, de grande penalidade, Ruben Semedo, aos 59, e Diogo Jota, aos 89, marcaram os golos da 'equipa das quinas', enquanto Morten Throsby reduziu para os nórdicos, aos 76.

Portugal, que joga na terça-feira na Alemanha, em mais um encontro particular, está integrado no Grupo B do Euro2017 de sub-21, juntamente com Espanha, Sérvia e Macedónia.