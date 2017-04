Pub

Portugal garantiu este sábado um lugar na final da Taça das Nações de hóquei em patins, em Montreux, depois de golear nas 'meias' a França por 8-2.

A equipa lusa, tetracampeã da prova, vai agora tentar conquistar o quinto troféu consecutivo frente à Argentina, que não vence o torneio desde 1993, sendo que esteve sem participar desde 2011, regressando agora.

No encontro com a França, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 2-0, consolidando a vantagem no segundo tempo e construindo uma goleada expressiva.

Pelos portugueses, marcaram Henrique Magalhães, Rafa, João Rodrigues, Hélder Nunes, João Souto (2) e Gonçalo Alves (2).

A surpresa das meias-finais foi exatamente a derrota da Espanha, por 4-2, com a Argentina.

Nos restantes encontros, Angola goleou Montreux por 7-1, e vai disputar o quinto e sexto lugares com a Itália, que hoje venceu o Chile por 9-4.

A final realiza-se domingo, pelas 20:00 horas locais (19:00 em Lisboa).