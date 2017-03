Pub

A seleção portuguesa de futebol venceu esta terça-feira a Alemanha, por 1-0, em jogo de preparação para o Euro2017 de sub-21, disputado em Estugarda, na Alemanha.

Bruno Fernandes, na sequência de um pontapé de canto, anotou, aos 25 minutos, o único golo do encontro.

Portugal está integrado no grupo B do Euro2017 de sub-21, juntamente com Espanha, Sérvia e Macedónia, enquanto a Alemanha está no C, com República Checa, Dinamarca e Itália.