A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quinta-feira, que Portugal irá realizar um jogo de preparação no Funchal, diante da seleção da Suécia, no dia 28 de março. Antes da deslocação ao Funchal, a 25 de março, a equipa de Fernando Santos joga com a Hungria no Estádio da Luz, em jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2018.

O último jogo da seleção principal na Madeira foi em 2001, com Portugal a vencer Andorra, por 3-0, e com homenagem a Luís Figo.

"A nossa seleção principal não joga na Madeira há quase 16 anos e este era uma prenda que há muito procurávamos dar aos madeirenses. Sabemos bem do afeto incondicional que nos devotam e também o afeto que, naturalmente, devotam ao nosso capitão Cristiano Ronaldo, que pela primeira vez vai poder representar a seleção junto aos seus conterrâneos. Este regresso será, com certeza, um momento de grande felicidade para os madeirenses que tanto vibram com a nossa equipa ", afirmou o presidente da FPF, Fernando Gomes.

O jogo será no remodelado Estádio do Marítimo (capacidade para 10600 pessoas), presidente do cube, Carlos Pereira, não escondeu o entusiasmo por receber nos Barreiros um jogo que "desejava há muito tempo".