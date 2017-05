Pub

Portugal conquistou duas medalhas de bronze nos Campeonatos do Mundo de atletismo da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual, que decorrem em Banguecoque, na Tailândia

No terceiro dia de competição, Lenine Cunha conquistou o bronze no concurso de salto com var, e Cláudia Santos foi terceira nos 200 metros.

Na terça-feira, Lenine Cunha, eleito em abril o melhor atleta mundial da INAS, conseguiu o ouro no heptatlo e o bronze no triplo salto.

Após três dias de competição, Portugal soma oito medalhas: uma de ouro, três de prata e quatro de bronze.

Portugal está representado na competição, que decorre até 19 de maio, por quarto atletas: Lenine Cunha, Cláudia Santos, Inês Fernandes e Graça Fernandes.

