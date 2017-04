Pub

A seleção saiu derrotada esta quinta-feira (3-1) frente à seleção gaulesa, campeã em título, na primeira jornada do grupo 3 da Ronda de Elite de apuramento para o Euro2017 de sub-19 de futebol feminino

Portugal perdeu esta quinta-feira 3-1 com a França, campeã em título, na primeira jornada do grupo 3 da Ronda de Elite de apuramento para o Euro2017 de sub-19 de futebol feminino, jogo no qual chegou a estar em vantagem.

A tentar chegar pela primeira vez a um europeu desde 2012, a equipa das 'quinas' chegou a assustar a França, com um golo de Daniela Silva, aos 56 minutos, naquele que foi o primeiro tento de Portugal frente à França em quatro encontros.

Num jogo disputado em Apeldoorn, Holanda, a resposta gaulesa acabou por vir do banco, com Lina Boussaha a empatar aos 70 minutos, três minutos depois de ser lançada pelo treinador francês.

Também vinda do banco, Héléne Fercocq colocou a França em vantagem aos 80 minutos, cabendo a Elisa de Almeida fazer o resultado final, aos 87.

A primeira jornada do grupo 3 fica hoje completa com a anfitriã Holanda e a Eslovénia.

Portugal vai defrontar a Holanda no sábado, às 15:00, fechando a Ronda de Elite três dias depois, às 18:00, disputando-se os dois encontros em Apeldoorn.

Jogo no estádio Robur et Velocitas, em Apeldoorn (Holanda).

Marcadoras:

0-1, Daniela Silva, 56 minutos.

1-1, Lina Boussaha, 70.

2-1, Héléne Fercocq, 80.

3-1, Elisa de Almeida, 87.