A Argentina conquistou este domingo o Torneio das Nações de hóquei em patins, em Montreux, depois de vencer Portugal na final, por 6-5, com um golo apontado pelo portista Reinaldo Garcia, no último minuto.

A seleção lusa, que era tetracampeã em título e soma 18 troféus, perdeu a possibilidade de alcançar o 'penta' frente à regressada Argentina, que fez a primeira aparição desde 2011 e já tinha vencido a prova em 1989 e 1993.

O jogo acabou por ser bastante equilibrado, tendo sido resolvido apenas no último minuto com um golo do jogador do FC Porto Reinaldo Garcia.

Por Portugal, João Rodrigues foi o marcador de serviço, ao apontar quatro dos cinco golos lusos. O outro golo foi marcado por Gonçalo Alves, outro jogador dos 'dragões'.

A Espanha garantiu o terceiro lugar, após vencer a França por 5-3, com reviravolta nos últimos 15 minutos, depois de ter estado a perder por 3-2.

Angola surpreendeu e venceu a Itália por 9-4, conquistando a quinta posição da prova, enquanto o anfitrião Montreux ficou em último, ao perder por 5-4, após prolongamento, com o Chile.