Graças a uma segunda parte de grande nível (três ensaios sem resposta) a seleção nacional manteve a invencibilidade em Amsterdão, ganhando 26-10.

Portugal confirmou hoje, no relvado sintético do National Rugby Centrum de Amsterdão, a superioridade que lhe era fornecida pelos seus quatro lugares acima no ranking mundial (25.º perante a 29.ª posição dos holandeses) ao alcançar uma vitória não só justa e saborosa, mas absolutamente decisiva diante do maior rival dos Lobos na luta pelo 1.º lugar no European Trophy.

Para mais e graças aos quatro ensaios obtidos, a equipa de Martim Aguiar - que prossegue uma carreira 100 por cento vitoriosa como selecionador desse que assumiu o cargo em setembro passado, somando agora cinco triunfos consecutivos! - sai da capital holandesa com os cinco pontos do êxito bonificado e na frente da classificação, agora com quatro de vantagem sobre o seu adversário de hoje, quando lhe faltam realizar dois jogos claramente mais fáceis, diante de Moldávia (casa) e Ucrânia (fora).

Ou seja, a vitória no Trophy fica assim quase assegurada, pelo que há que começar a preparar com muito rigor a importante partida de repescagem com o último classificado do Championship (em princípio a Bélgica), a ter lugar em maio, e que se torna imperioso vencer para garantir a subida à II divisão europeia de onde saímos na época passada.

O jogo começou por sorrir à formação da casa - que na sua história apenas por uma vez batera Portugal, no distante mês de abril de 2000 -, que logo nos minutos iniciais marcou o ensaio inaugural, convertido... e único dos holandeses ao longo dos 80 minutos.

Apesar do muito baixo ritmo de jogo - as formações ordenadas demoravam eternidades para encaixar os dois packs sob o olhar complacente do árbitro italiano Vivarini, numa partida jogada em modo de "slow agarradinho" dos anos 70 - os Lobos lá reagiram e ainda antes dos 20" seria o 2.ª linha Fernando Almeida (Agronomia) a fazer o primeiro o ensaio nacional (7-5) e também a sua estreia a marcar por Portugal.

A Holanda dominava o encontro e tinha muito mais posse de bola, mas demonstrava claras dificuldades para ultrapassar a bem organizada defesa portuguesa, onde todos placavam bem e duro, saindo muito rápidos sobre a linha de vantagem, o que obrigava os homens da túlipas a fazerem adiantados sobre adiantados. Capítulo onde os Lobos também não estiveram melhor...

Aos 37" uma falta na mêlée nacional (introdução pelo médio de formação Pinto de Magalhães para os pés da 2.ª linha) permitiu ao chutador David Weersma alargar a vantagem do quinze da casa para 10-5. Resultado que não se alteraria até ao intervalo e por força de um mau passe das linhas atrasadas nacionais, que no último lance da 1.ª parte construíram uma bela jogada após conquista imperial de um alinhamento nos 22 holandeses e que só devido a esse erro não originou o segundo ensaio português.

A 2.ª parte já foi bem distinta dos 40 minutos iniciais, em especial a partir dos 50" quando a seleção da casa deu um enorme estoiro físico, que seria aproveitado pelos Lobos para demonstrarem ao adversário - se dúvidas ainda subsistissem - que são, efetivamente, de outro campeonato. E neste período surgiriam mais três ensaios nacionais, todos transformados pelos pés de Penha e Costa, contra nenhum dos holandeses, que já se mostravam mais mortos que vivos em largos momentos do 2.º tempo.

As linhas atrasadas nacionais começaram a ter mais bola e as suas velocidades e técnica individual acabariam por ditar lei, nos ensaios de Gonçalo Foro (o 20.º com a camisola nacional) e Vasco Ribeiro (o segundo no Trophy desta época).

E tudo terminaria em beleza, quase que diríamos com chave d"ouro, quando o 2.ª linha Gonçalo Uva, intercalado entre os centros (como é seu hábito...), intercetou um passe adversário e cavalgou os seus 2,01m e 113 quilos para a área contrária, alcançado o seu nono ensaio por Portugal no dia da sua 92.ª internacionalização.

Ele há dias em que tudo, mesmo o mais impossível e improvável, acaba por acontecer, não é?

Portugal alinhou de início e marcou: Manuel Vilela; Gonçalo Foro (5), Tomás Appleton, Vasco Ribeiro (5), Adérito Esteves; Nuno Penha e Costa (2,2,2), Francisco Pinto de Magalhães (cap.); Vasco Fragoso Mendes, Sebastião Villax, João Lino, Gonçalo Uva (5), Fernando Almeida (5), Francisco Bruno, Duarte Diniz e João Corte-Real.

Após este encontro a classificação está assim ordenada: Portugal, 14 pontos; Holanda, 10; Moldávia, 6; Polónia e Suíça, 4 (ambas com menos um jogo); Ucrânia, 0

No próximo sábado Portugal recebe a Moldávia, no campo de honra do Estádio Nacional (Jamor) em partida da 4.ª e penúltima jornada da prova, naquele que será o derradeiro jogo da nossa seleção disputado em casa nesta época.