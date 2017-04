Madjer já marcou 87 golos em mundiais, um recorde com presença no Guinness

Conquista de 2015, em Espinho, foi a primeira de uma seleção sénior da FPF numa prova da FIFA. Madjer diz ao DN que os jogadores sabem o que fazer para defender o título

Portugal começa amanhã a defender o seu único título mundial de futebol, a nível sénior, obtido numa competição sob a égide da FIFA, quando entrar no areal do Estádio de Nassau, nas Bahamas, para defrontar o Panamá.

Esse será o jogo inaugural do grupo C da nona edição do Campeonato do Mundo de futebol de praia, que em 2005 passou a fazer parte da família oficial de competições organizadas pela FIFA, deixando para trás dez anos de supervisão da Beach Soccer Worldwide (BSWW).

Tal como acontece nos relvados, também neste universo do futebol jogado na areia o melhor futebolista do mundo é português. Por João Victor Tavares Saraiva, nome de batismo, pouca gente o conhecerá, mas responde por Madjer o craque nacional que é uma verdadeira instituição na modalidade.

O ala, que veste as cores do Sporting na liga portuguesa, é mesmo um fenómeno do Guinness. Está lá inscrito, no livro mundial dos recordes, o seu nome como o melhor marcador da história dos campeonatos do mundo, nos quais já festejou 87 golos, só desde 2005, quando a FIFA tomou conta do torneio.

A marca da centena está aí à espreita, como um bom desafio para este campeonato nas Bahamas, mas Madjer não quer distrair-se do objetivo maior: a revalidação do título. "Essa é a grande ambição, o título coletivo. Os troféus individuais ficam em segundo plano", refere ao DN, já desde Nassau, onde, garante, a seleção "já está perfeitamente adaptada" ao clima e aos fusos horários e "preparada" para começar a defesa do título conquistado há dois anos na praia da Baía, em Espinho.

Agora não há esse apoio do público português que em 2015 "foi muito importante", como admite o capitão da seleção. Mas "não se pense que foi só por isso que Portugal foi campeão", avisa o craque, que à folha goleadora ímpar junta um extenso rol de distinções que inclui cinco eleições como melhor futebolista de praia do planeta, duas delas nos últimos dois anos.

O jogador nascido em Luanda, que adotou a alcunha de Madjer pela admiração ao avançado argelino que fez história no FC Porto com um calcanhar, coleciona também três Botas de Ouro de melhor marcador no mundial (2005, 2006 e 2008) e duas Bolas de Ouro de melhor jogador da prova (2005 e 2006).

Um longo currículo recheado de êxitos que não lhe diminui a motivação, aos 40 anos. "O principal fator de motivação é pertencer a um grupo que é atualmente o melhor do mundo e entre pessoas exigentes que partilham um objetivo comum, que é ganhar", refere ao DN o jogador, que se estreou numa fase final em 2001, quando Portugal conseguiu um primeiro título mundial, ainda na era da BSWW, em Salvador da Bahia (Brasil).

Agora, Madjer lidera, mais uma vez, as aspirações nacionais no mundial que arranca hoje nas Bahamas, arquipélago do Atlântico a norte de Cuba. De resto, a lista de convocados junta todos os nomes que se sagraram campeões mundiais há dois anos em Espinho, entre eles dois companheiros de longa data de Madjer na seleção de futebol de praia, Alan e Belchior.

"Os jogadores já sabem o que têm de fazer para defender o título ", refere Madjer, embora reconhecendo que "a cada ano é mais difícil", pois a concorrência melhora rapidamente, "como é bom exemplo o caso do Tahiti", surpreendente vice-campeão em 2015, aponta.

O Brasil, recordista de títulos (quatro), não consegue ser campeão desde 2009, mas é um favorito natural à partida. No entanto, a concorrência tem alargado nos últimos anos, estendendo-se a países como Polónia ou Suíça. O Mundial arranca hoje com a primeira jornada dos grupos A e B. Portugal entra em ação amanhã. "Cheio de vontade", garante Madjer.