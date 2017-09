Pub

Seleção nacional estreia-se amanhã frente à campeã Argentina. Luís Sénica, o selecionador, diz que quer ser campeão do mundo... nem que seja debaixo de água

A seleção portuguesa de hóquei em patins entra em ação amanhã (11.30 em Portugal Continental) no Mundial que se realiza neste ano em Nanjing, na China, com o objetivo de reconquistar o título que lhe foge há 14 anos - o último troféu foi na competição de Oliveira de Azeméis, em 2003, quando Portugal bateu na final a Itália por 1-0, e nas últimas quatro provas a equipa lusa ficou sempre no terceiro lugar.

O jogo de estreia tem um grau de dificuldade acrescida, pois o adversário é a Argentina (que conta com dois jogadores a jogar em Portugal, Carlos Nicolia, do Benfica, e Reinaldo Garcia, do FC Porto), a atual detentora do título, que em 2015 quebrou a hegemonia de cinco Mundiais consecutivos ganhos pela Espanha, batendo a seleção do país vizinho na final por 6-1.

"Não gosto de entrar com jogos muito fáceis, prefiro entrar com jogos competitivos. Que é o que vai acontecer. É um jogo de elevada intensidade, que possivelmente não deveria estar na primeira jornada. E se calhar até é um bom momento para o fazer porque é o primeiro e a partir daí tudo é possível corrigir", referiu à agência Lusa o selecionador Luís Sénica, considerando o grupo de Portugal bastante equilibrado. "Portugal e Argentina estão numa primeira linha", com a Itália num patamar muito próximo e a França ligeiramente abaixo. "Tendo em conta todas as circunstâncias, as diferenças no nosso grupo entre as seleções serão muito poucas", atirou.

Este Mundial tem a particularidade de se realizar na China, algo que o selecionador desvaloriza. "Não me preocupa de maneira nenhuma festejar o título na China. Eu festejava até debaixo de água ou no alto da Torre Eiffel. É lá que é a competição, é lá que nós queremos estar, é lá que queremos estar no último dia e ganhar e é para isso que nós estamos a trabalhar", disse, garantindo que a seleção lusa, que fez um estágio em Macau, está preparada: "Fizemos a planificação consoante as adversidades que cremos que vamos encontrar. Algumas dessas variáveis ainda não estão por nós concretizadas, que é a pista, o pavilhão, o tipo de piso que vamos encontrar. Mas temos tudo o que é necessário para a realidade que vamos encontrar."

João Rodrigues, capitão da seleção, também desvalorizou o facto de o Mundial se realizar na China: "Até é bom, porque dificilmente de outra forma daria visibilidade à modalidade na Ásia. Vejo isso com bons olhos e espero que se apaixonem pela modalidade."

Depois da Argentina, os hoquistas lusos defrontam a Itália na segunda-feira e fecham a primeira fase na terça, com a França. No grupo B, a Espanha tem uma tarefa teoricamente mais fácil, e é favorita perante as seleções de Moçambique, Alemanha e Chile, pelo que terminar no primeiro lugar parece à partida uma formalidade. Em caso de vitória, Portugal conquista o seu 16.º título mundial e iguala a Espanha como a seleção com mais troféus nesta competição.

Num novo formato competitivo, os três primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para os quartos-de-final da competição com as duas equipas vencedoras dos grupos da Taça FIRS, prova que decorre em paralelo e que junta as oito equipas situadas no ranking entre 9.º e 16.º. Já os dois últimos classificados dos agrupamentos do Mundial são relegados para os quartos-de-final da Taça FIRS, que apresenta as seleções de Macau, Colômbia, Áustria e África do Sul, no grupo A, e Angola, Holanda, Estados Unidos e Egito, no grupo B. Com Lusa