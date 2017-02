Pub

Argentina continua a liderar a tabela, seguida do Brasil

A seleção portuguesa, campeã europeia de futebol, mantém o oitavo lugar no 'ranking' da FIFA, que continua a ser liderado pela Argentina, seguida pelo Brasil e pela campeã mundial Alemanha.

Nas dez primeiras posições verificou-se, em relação a janeiro, apenas uma ligeira alteração, com a França a subir ao sexto lugar, por troca com a Colômbia, que desceu à sétima posição.

A realização da Taça das Nações Africanas (CAN2017) provocou mudanças significativas, com os campeões Camarões a ocuparem agora o 33.º lugar, com uma subida de 29 posições, e o Egito, finalista vencido, a ser 23.º, com uma progressão de 12 postos.

O Burquina Faso, seleção treinada pelo português Paulo Duarte, terceira classificada e uma das surpresas da CAN, é agora 38.º classificado, 15 posições acima do que tinha em janeiro, quando era 53.º.

Ranking da FIFA, em 09 de fevereiro:

1. (1) Argentina, 1.635 pontos.

2. (2) Brasil, 1.529.

3. (3) Alemanha, 1.433.

4. (4) Chile, 1.386.

5. (5) Bélgica, 1.371.

6. (7) França, 1.313.

7. (6) Colômbia, 1.304.

8. (8) Portugal, 1.229.

9. (9) Uruguai, 1.195.

10. (10) Espanha, 1.168.

(...)

38. (53) Burquina Faso, 611.

80. (68) Guiné-Bissau, 515.

74. (79) Cabo Verde, 449.

87. (108) Gabão, 392.

105. (106) Moçambique, 322.

148. (144) Angola, 199.

153. (153) São Tomé e Príncipe, 177.

184. (184) Macau, 82.

194. (191) Timor-Leste, 64.