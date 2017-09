Pub

Empate com Espanha a três golos após prolongamento, decisão nas grandes penalidades

A Espanha venceu o Mundial de hóquei em patins, diante de Portugal, na lotaria das grandes penalidades, após um empate a três golos.

Os espanhóis chegaram à vantagem no final da primeira parte, com dois golos perto do intervalo, mas Hélder Nunes e Gonçalo Alves empataram nos primeiros quatro minutos da segunda metade. A Espanha, contudo, voltou a adiantar-se a menos de dez minutos do fim. Quando faltava apenas um segundo para o final Hélder Nunes faria o 3-3 de livre direto.

No prolongamento a Espanha esteve mais perigosa, mas acabou por ser Portugal mais uma vez a ficar perto do golo, quando João Rodrigues desviou um remate para o poste, isto também a um segundo do final do prolongamento.

Nas grandes penalidades Portugal acabou por falhar quatro tentativas, apenas João Rodrigues marcou, ao passo que a Espanha marcou por duas vezes.

Refira-se que depois de um mau início de campeonato do mundo, a turma das quinas conseguiu apurar-se para a final e caso vença a Espanha alcançará nuestros hermanos com 16 títulos mundiais.

Luís Sénica, selecionador de Portugal, apostou no cinco seguinte: Ângelo Girão, Diogo Rafael, Reinaldo Ventura, Hélder Nunes e João Rodrigues.