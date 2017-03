Pub

A seleção portuguesa ficou esta terça-feira fora da fase final do Europeu de sub-17 ao terminar como o pior segundo classificado dos oito grupos da Ronda da Elite e consequentemente não irá ao mundial

A seleção portuguesa de futebol de sub-17, campeã europeia em título, ficou esta terça-feira fora da fase final do Europeu da categoria, ao terminar como o pior segundo classificado dos oito grupos da Ronda da Elite.

Segundo do grupo 3, que fechou a 15 de março, Portugal só somou um ponto para as contas dos segundos colocados, que apenas contemplavam os resultados com primeiro (0-2 com a Espanha) e terceiro (3-3 com a Polónia), sendo descartado o 4-0 à Grécia, quarta.

Entre os restantes segundos classificados, todas as seleções somaram mais do que um ponto, nos resultados com primeiro e terceiro, com exceção da Bósnia-Herzegovina, que apenas contabilizou um, mas ficou com melhor diferença de golos do que Portugal (0-1 contra 3-5).

Nos grupos que fecharam hoje (1, 2, 6 e 7), Portugal ainda depositava esperanças, sobretudo no grupo 7: os bósnios estiveram a perder com a Inglaterra desde os 15 minutos, mas nunca sofreram o segundo golo, que apurava a equipa das 'quinas'.

Desta forma, Portugal falha a fase final do Europeu de 2017, que se realiza de 03 a 19 de maio, na Croácia, onde defenderia o título conquistado em 2016.

Por consequência, a formação das 'quinas' também não estará no Mundial da categoria, de 06 a 28 de outubro, na Índia, uma vez que, do 'velho continente', seguem os cinco primeiros da fase final do Europeu.

Para o Europeu qualificaram-se Alemanha, Turquia, Hungria, Noruega, Espanha, Escócia, Sérvia, Holanda, Itália, França, Ucrânia, Inglaterra, Bósnia-Herzegovina, República da Irlanda e Ilhas Faroé, que se juntam à anfitriã Croácia.