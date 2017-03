Pub

A seleção nacional manteve esta tarde a sua invencibilidade na época ao conseguir o sexto triunfo consecutivo e também o mais desnivelado da sua história em casa, após bater no Jamor a fraca equipa da Moldávia, por claros 59-0

Ainda só estavam decorridos 97 segundos de jogo e já Portugal marcava o ensaio inaugural num festim concluído com nove ensaios - ao estilo de 'muda aos 28 e acaba aos 59' -, construindo um resultado concludente e histórico diante de uma seleção colocada 10 posições abaixo no ranking mundial e que, tendo chegado a Lisboa apenas ontem a meio da tarde, mostrou ser um conjunto pouco profissional e claramente do 3.º escalão europeu.

Com esta vitória Portugal alarga para 9 os pontos de vantagem sobre a Holanda no topo do European Trophy a uma jornada do final (os holandeses têm um jogo a menos), pelo que a conquista da prova - e o concomitante jogo de repescagem com a Bélgica para definir a presença, na próxima época, no Championship, II divisão europeia - está praticamente assegurada. E aumentou para seis jogos a sua sequência triunfante, algo que não conseguia desde 2004, há 13 anos!

Tal como quando se vai à ópera, com os espectadores a conhecerem a trama e a já saberem o final, e em que o que interessa mesmo é o desempenho, sabia-se que em condições normais de pressão e temperatura, os Lobos iriam superiorizar-se facilmente ao quinze de Leste. As dúvidas estavam na exibição que seria produzida pelos jogadores portugueses. E esta, se a espaços foi agradável e estimulante - sempre que a seleção decidiu aumentar o ritmo de jogo e acelerar os encadeamentos - em muitos momentos da partida foi preocupante, tal a soma de erros não provocados e o adormecimento por parte homens de Martim Aguiar que não se cansava de pedir para dentro do terreno de jogo mais velocidade. Mas para dançar o tango são precisos dois, e para esta Moldávia o relvado do campo de honra do Jamor não dava jeito nenhum...

Só aos 20' Portugal voltou a abrir o jogo e após belas mãos (e rins!) de Gonçalo Uva ao captar um passe para os seus tornozelos, com Nuno Penha e Costa - autor de 18 pontos e que comandou com mestria o jogo português - a receber passe interior de Duarte Diniz e a fazer os 14-0 muito facilitados por uma equipa só com três velocidades: devagar, muuuito devagar... e parada.

As fases estáticas de conquista de bola afinal mostravam não ser o pesadelo que se temia - os melhores pilares moldavos não vieram a Lisboa - e sempre que a bola era aberta para os três-quartos nacionais era um vê-se-te-avias na esburacada defesa adversária.

E mesmo a jogar com menos um homem - demasiado rigoroso amarelo a Vasco Fragoso Mendes mostrado pelo árbitro irlandês Stuart Gaffikin que mostrou pouca categoria - os Lobos marcariam por mais duas vezes até ao intervalo.

Primeiro com Penha e Costa a bisar, finalizando triangulação com lindas linhas de corrida 'made in' CDUL com Pinto de Magalhães e Gonçalo Foro; e depois com o capitão Pinto de Magalhães ele próprio a concluir uma perfuração magnífica do centro Vasco Ribeiro, apenas 19 anos mas autor de uma belíssima exibição. E as equipas iam para intervalo com 28-0 para os da casa.

O 2.º tempo começou com a Moldávia mais perto da área nacional, mas cedo se percebeu que era fogo fátuo... e de muito curta duração. Portugal resolveu dar duas acelerações no jogo e Vasco Ribeiro - envolvido em vários ensaios - assistiu o defesa Manuel Vilela para marcar junto à bandeirola (33-0).

Martim Aguiar mostrava o seu descontentamento face à pouca velocidade da sua equipa e começou cedo a esvaziar o banco de suplentes, decisão que traria dividendos pois muitos dos reforços entraram em jogo querendo mostrar serviço - tudo más notícias para os moldavos que, acusando o calor e a fadiga, cada vez mais eram assistidos longamente, arrastando-se em campo e demorando eternidades a levantar-se.

Aos 63' o estreante Afonso Rodrigues (CDUP) recebeu a bola à entrada do meio-campo contrário e, ziguezagueado por entre toda a equipa moldava, combinando trocas de pés com acelerações fantásticas, só parou 50 metros à frente, fazendo o mais bonito ensaio da tarde numa estreia que jamais esquecerá (40-0).

E sem desacelerar, Portugal ainda faria mais três ensaios rumo ao mais robusto triunfo caseiro da sua história, através de Sebastião Villax (estreia a marcar pela seleção e amarelo a 4' do final),Vasco Ribeiro (justíssimo face ao muito que produziu e mostrando ser dono da camisola 12 do quinze nacional) e finalmente pelo talonador suplente Nuno Mascarenhas (Cascais), concluindo lance de bom recorte e em jeito de ponta, marcando junto à bandeirola o nono e derradeiro ensaio da função, para os definitivos 59-0.

Portugal alinhou e marcou: Manuel Vilela (5) (Afonso Rodrigues, 5); Gonçalo Foro (5), Tomás Appleton (António Vidinha), Vasco Ribeiro (5), Adérito Esteves; Nuno Penha e Costa (5,5,2,2,2,2), Francisco Pinto de Magalhães (5) (Pedro Leal, 2,2,2); Vasco Fragoso Mendes, Miguel Macedo João Lino (Sebastião Villax, 5), Fernando Almeida, Gonçalo Uva (Manuel Picão), Leal da Costa (Francisco Bruno), Duarte Diniz (Nuno Mascarenhas, 5) e Bruno Medeiros (João Corte-Real).

A seleção nacional volta a entrar em ação a 1 de abril, quando concluirá na Ucrânia a sua participação no European Trophy.