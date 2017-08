Portugal e Espanha no Jamor

Pub

Baú do DN - 1945

No primeiro jogo internacional disputado no Estádio Nacional, no Jamor, as seleções de futebol de Portugal e Espanha empataram 2-2, a 11 de março de 1945, num particular perante "a maior multidão" que alguma vez tinha presenciado um espetáculo desportivo no país, como relatava o Diário de Notícias no dia seguinte. No batismo internacional do estádio, os espanhóis colocaram-se em vantagem com golos de Cesar e Epi, mas Portugal chegaria ao empate com dois golos do avançado do Sporting Fernando Peyroteo, que também já tinha sido o autor do primeiro golo marcado no recinto, num jogo entre Sporting e Benfica no dia da inauguração (10 de junho de 1944). Este foi o quarto empate entre Portugal e Espanha em quinze jogos internacionais reconhecidos até essa data. A primeira vitória lusa chegaria em 1947 - os portugueses ganharam dois realizados durante a Guerra Civil espanhola (em 1937 e 1938), mas não são reconhecidos pela FIFA.