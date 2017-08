Pub

A "queda" da seleção portuguesa permitiu as subidas da Suíça, para o quatro lugar, e da Polónia, para o quinto posto

A seleção portuguesa de futebol desceu esta quinta-feira do quarto para o sexto lugar do 'ranking' da FIFA, que voltou a ser liderado pelo Brasil, que ultrapassou a Alemanha, que tinha subido ao comando na última contagem.

No grupo de elite das dez melhores seleções do mundo, a 'queda' de Portugal permitiu as subidas da Suíça, agora quarta da lista, e Polónia, que ascendeu ao quinto posto.

Na 'cauda do 'top-10', a Bélgica subiu uma posição e é agora nova, relegando para décimo lugar a França.

Mais abaixo na tabela, Irão, que, sob o comando de Carlos Queiroz, já conseguiu o apuramento para a fase final do Mundial de 2018, marcado para a Rússia, desceu uma posição, para 24.º.

Entre os representantes dos PALOP, a Guiné-Bissau é a melhor, apesar de ter descido do 85.º para o 92.º lugar, enquanto a principal subida foi protagonizada por Angola, que saltou do 141.º para 138.º

- 'Ranking' da FIFA em 10 de agenda:

1. (2) Brasil, 1.604 pontos.

2. (1) Alemanha, 1.549.

3. (3) Argentina, 1.399.

4. (5) Suíça, 1.329.

5. (6) Polónia, 1.319.

6. (4) Portugal, 1.267.

7. (7) Chile, 1.250.

8. (8) Colômbia, 1.208.

9. (10) Bélgica, 1.194.

10. (9) França, 1.157.

(...)

24. (23) Irão, 893.

47. (44) Burquina Faso, 678.

92. (85) Guiné-Bissau, 365.

104. (97) Moçambique, 315.

114. (115) Cabo Verde, 284.

138. (141) Angola, 220.

176. (176) São Tomé e Príncipe, 98.

183. (182) Macau, 79.

196. (196) Timor-Leste, 42.