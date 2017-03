Pub

A seleção portuguesa de futebol foi goleada pela Espanha (6-1) na estreia no grupo 6 da Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de 2017

A seleção portuguesa de futebol foi esta terça-feira goleada pela Espanha, por 6-1, na estreia no grupo 6 da Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de 2017 feminino de sub-17.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o encontro começou mal para as comandadas de Marisa Gomes, que, aos cinco minutos, já perdiam por 2-0, com dois golos de Claudia Pina (02 e 05).

Aproveitando bem as faixas laterais, a Espanha ia aumentando a vantagem, com golos de Carla Piqueras Bautista (29 minutos) e de Nerea Eizaguirre (33).

O exemplo de como correu mal a primeira parte à equipa das 'quinas' foi o quinto golo da Espanha, aos 39 minutos, quando uma defesa lusa, na tentativa de aliviar a bola, acertou na cara da Bárbara Marques, que acabou por marcar na própria baliza.

A segunda parte começou como a primeira, com a Espanha a marcar logo a abrir, novamente por Claudia Pina.

A partir daí, Portugal conseguiu parar um pouco a Espanha, que se mostrou menos eficaz, também por culpa de algumas boas intervenções de Bárbara Marques, conseguindo reduzir a diferença aos 59 minutos.

Telma Encarnação roubou uma bola a uma espanhola, entrou na área e, descaída pela direita, rematou forte para o fundo das redes espanholas, naquele que foi o primeiro remate enquadrado das lusas na partida.

Na segunda jornada do grupo 6 da Ronda de Elite, na quinta-feira, Portugal defronta a Suécia, que hoje foi derrotada pela Islândia, por 1-0.