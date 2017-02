Pub

Numa exibição por vezes luminosa mas também pautada por muitos erros a seleção nacional manteve a invencibilidade na época ao bater esta tarde, no Estádio Nacional, a formação polaca por concludentes 35-10

Pese embora todas as críticas que lhes possam - e merecem - ser feitas, a estreia dos Lobos em 2017 acabou por ser positiva, pois ao longo dos 80 minutos no Jamor conseguiram construir um resultado dilatado e mais que suficiente para se distinguir de uma Polónia colocada 7 posições abaixo no ranking mundial (32.º lugar perante a 25.ª posição de Portugal) e que mostrou ser uma equipa claramente de 3.ª divisão europeia. Mas a enorme quantidade de erros não provocados, os passes falhados impedindo ensaios meio-feitos, as facilidades concedidas e as muitas desconcentrações, bem como a falta de 'killer instinct' do quinze português, não podem deixar de causar alguma preocupação ao selecionador Martim Aguiar, que segue numa carreira 100 por cento vitoriosa ao leme da seleção nacional. É que na sequência dos êxitos diante de Bélgica, Suíça e Brasil, Portugal conseguiu esta tarde o seu quarto triunfo consecutivo, o que não acontecia desde 2004, já lá vão 13 anos!

A muito jovem e inexperiente seleção nacional (só 278 internacionalizações no quinze titular) começou o jogo dando boas indicações. E mesmo sofrendo os primeiros pontos aos 8' (penalidade de Piotrowicz), cedo tomou conta das operações, em especial quando resolvia abrir jogo, alargando o seu perímetro, fazendo soar o alarme na defesa rival e obrigando os adversários a correrem muito, missão para a qual - numa equipa sem competição desde outubro!- não estavam claramente preparados.

E depois de uma ameaça num lance protagonizado por Nuno Sousa Guedes, a largar uma bola fácil e sem pressão, perdendo oportunidade de ouro, os Lobos fariam três ensaios de rajada em tão-só nove minutos!

Primeiro aos 15' numa combinação que chegou ao ponta esquerdo Adérito, este a fixar e dar para José Lima, que colado à lateral conseguiu um brilhante off-load para Sousa Guedes disparar para o ensaio inaugural. Dois minutos depois e em jogada quase a papel químico do abertura Penha e Costa, seria Adérito a fazer passe fantástico para o asa Manuel Picão (19 anos) ter uma estreia de sonho pelo quinze nacional estabelecendo os 14-3 após a conversão de Sousa Guedes, que acertou as cinco transformações que tentou.

Sem desacelerar, aos 24' o centro Tomás Appleton - o melhor em campo, pois tudo o que fez, fez bem - com uma simples finta de passe a abrir uma auto-estrada em via verde só terminada por baixo dos postes perante uma defesa polaca mais esburacada que um queijo suíço.... e 21-3.

Mas quando se esperaria que a seleção nacional continuasse a acelerar, cavando a diferença no resultado e provando ser um quinze de outro nível, inexplicavelmente Portugal travou às quatro rodas! Os polacos agradeceram, esfregaram os olhos para acreditar no que viam... e passaram a mandar - acredite-se... - na partida.

Os Lobos encolhiam as garras dando toda a iniciativa ao adversário e de dominadores passavam a dominados, caindo no jogo de avançados onde os polacos (mais 90 quilos de peso no pack) passaram a estar nas suas sete quintas, enredando a equipa da casa num apertado colete de forças. À beira do intervalo e numa sequência de rucks - iniciada num erro nacional tentando sair a jogar da área de 22 e com um passe a despropósito que saiu pela linha lateral - a Polónia marcava mesmo pelo pilar Mchedlidze, estreante nascido na Geórgia e que impulsionou os seus 140 quilos para os 21-10 no descanso.

Gozando o sol do Jamor, os polacos nem saíram para os balneários nos 10 minutos de intervalo e o jogo recomeçou na mesma toada, com os portugueses a mostrarem gritante falta de agressividade no combate físico e a precisarem de uma voz de comando em campo que, pura e simplesmente, nunca surgiu...

Mas esta Polónia vale mesmo muito pouco e nunca conseguiria criar lances de perigo ou sequer aproximar-se da linha de ensaio portuguesa. E quando os bancos de substituições começaram a esvaziar-se Portugal finalmente recuperou algum ascendente.

Aos 64' (40 minutos depois do ensaio anterior, não esqueçamos!) uma excelente combinação pela frente do alinhamento apanhou completamente desprevenida a defesa polaca para o entrado pilar Francisco Domingues se estrear a marcar pela seleção (28-10), garantindo o vital ponto de bónus e confirmando o que se esperava há muito: a vitória, quarta consecutiva diante de um adversário que não nos ganha há 34 anos, já não fugiria às cores nacionais.

E em cima da apito final uma arrancada poderosa em 'pick and go' de Vasco Fragoso Mendes - bom jogo e a garantir a titularidade como n.º 8 - selava os definitivos 35-10, resultado mais ajustado entre duas seleções que têm um mundo a separá-las, mesmo alinhando na mesma competição.

Portugal alinhou e marcou: Nuno Sousa Guedes (5,2,2,2,2,2); Pedro Silvério (Vasco Ribeiro), Tomás Appleton (5), José Lima, Adérito Esteves; Nuno Penha e Costa, Francisco Pinto de Magalhães (Pedro Leal); Vasco Fragoso Mendes (5), Sebastião Villax (Miguel Macedo), Manuel Picão (5) (JoãoLino); José Fino (Rui d'Orey), Gonçalo Uva, Francisco Bruno (Leal da Costa ), Duarte Diniz (João Corte-Real) e Bruno Medeiros (Francisco Domingues, 5).

Depois deste jogo, a Holanda continua na frente do European Trophy, com 10 pontos, seguindo-se Portugal (9), Moldávia (6), Polónia e Suíça (4) e finalmente a Ucrânia (0).

A seleção nacional volta a entrar em ação dentro de duas semanas, a 4 de março, deslocando-se à Holanda, no jogo mais difícil da temporada - e onde desconcentrações e falhas imperdoáveis como as de hoje podem ser penalizadas por um quinze muito superior aos polacos - em partida decisiva a contar para a 3.ª jornada do European Trophy.